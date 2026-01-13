Haberler

Halkapınar'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Güncelleme:
Halkapınar ilçesinde Pazartesi akşamı başlayan kar yağışı, yüksek dağ mahallelerinde 50 santimetreye kadar ulaştı. Belediye Başkanı Mehmet Vardar, yol açma ve kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Halkapınar ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Pazartesi akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek dağ mahallelerinde 50 santimetreye ulaştı.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar, yaptığı açıklamada, ilçede yol açma ve kar temizleme çalışmalarının 7 iş makinesiyle yapıldığını söyledi.

Kar kalınlığının ilçe merkezinde 40 santimetreyi aştığını belirten Vardar, "Dağ mahallelerinde 50 santimetreye ulaştı. İlçede ara yollar dahil yol açma ve temizleme çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yavuz Görür - Güncel
