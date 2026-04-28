Haberler

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Edirne etabında test sürüşleri başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRKİYE'yi demir yoluyla Avrupa'ya bağlayacak 3 etaplı Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi'nde, yapım çalışmaları tamamlanan Çerkezköy-Kapıkule kesiminde, test sürüşüne başlandı.

Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturan proje, 'İpek Demir Yolu' güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısını sağlıyor. Hem ulaşım hem de ticaret açısından büyük önem taşıyan projenin 2019 yılında yapımına başlanan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kısmını devamında Çerkezköy-Ispartakule ve Ispartakule- Halkalı hatları izledi. Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yapım çalışmaları tamamlanırken, belli bölümlerinde test sürüşleri gerçekleştirilmeye başlandı. Güzergah üzerinde geliş ve gidiş istikametinde test sürüşü gerçekleştirildi.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi; 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule- Halkalı etaplarından oluşuyor. Proje kapsamında, yolcu trenleriyle İstanbul- Edirne arası seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük trenleriyle ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

