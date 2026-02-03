Haberler

Kayseri'de halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de bir halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü. Yolcunun sağlık durumu iyi.

Kayseri'de halk otobüsü şoförü, fenalaşan erkek yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Erkilet Camikebir-Ertuğrul Gazi hattında çalışan otobüse binen erkek yolcu, araç seyir halindeyken fenalaştı.

Araçtaki yolcular, rahatsızlanan kişiye yardım etmeye çalıştı.

Durumu fark eden otobüs şoförü Nazmi İnce, güzergahını değiştirerek yolcuyu Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı ise halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, yaşanan olayın sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, duyarlı davranışından dolayı sürücü ile tüm toplu taşıma çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek

Kaçtılar ama kurtulamadılar! Clinton çifti için hesap vakti
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu

İş insanının sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu