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Halk Otobüsü Şoförü, Boğazına Çikolata Kaçan Çocuğu Kurtardı

Halk Otobüsü Şoförü, Boğazına Çikolata Kaçan Çocuğu Kurtardı
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Malatya'da bir halk otobüsü şoförü, boğazında çikolata parçası kalan 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrası ile kurtardı. Şoför, durumu fark ettikten sonra hemen müdahale ederek çocuğun nefes almasını sağladı.

MALATYA'da halk otobüsü şoförü, boğazına çikolata parçası kaçan 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde Elemendik konteyner kent güzergahında ilerleyen halk otobüsünde meydana geldi. Annesi ile otobüste yolculuk yapan 2 yaşındaki kız çocuğunun boğazına, yediği çikolata parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğa annesinin yaptığı müdahale yetersiz kalınca durumu fark eden otobüs şoförü Mustafa Baştuğ, aracı durdurarak yardıma koştu. Otobüs şoförü Mustafa Baştuğ, Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğun nefes almasını sağladı. Baştuğ, nefes alması normale dönen çocuğa daha sonra su içirdi. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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