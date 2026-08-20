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Zonguldak'ta Özel Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Zonguldak'ta Özel Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kilimli ilçesi Güney Mahallesi 202 Caddesi'nde meydana geldi. 20 yolcusuyla rampadan inen Nevzat Ç. (56) idaresindeki 67 M 0251 plakalı özel halk otobüsü ile Zeki S.'nin (66) kullandığı 67 AV 732 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan eşi ile otobüsün şoförü ve 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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