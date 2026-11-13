Halit Yukay davasında 10 tutuksuz sanığın yargılanması sürüyor

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Yalova'dan Bozcaada'ya giderken Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanan ve daha sonra cesedi bulunan yat üreticisi Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin haklarında dava açılan 10 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, avukatların beyanlarını dinledikten sonra, önceki duruşmada talep ettiği Ekinlik Adası'nda bulunan Yukay'a ait tekne parçalarının incelenmesine ilişkin bilirkişi raporunun, üniversitelerin denizcilik fakültelerinde görev yapan çatma hukuku alanında uzman hukukçular ile gemi mühendislerinden oluşacak bir heyet tarafından değerlendirilmesine karar verdi.

Duruşma 26 Şubat 2027'ye ertelendi.

Olay

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos 2025'te "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Sahil güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık olduğu tespit edilmişti.

Tekne içinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı. C.T, bir süre tutuklu kaldıktan sonra salıverilmişti.

Taramalı sonar ve ROV cihazlarıyla yapılan arama faaliyetleri neticesinde 23 Ağustos'ta 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edilen ceset, 3 Eylül'de çıkarılmıştı. Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen ve DNA eşleşmesinde Yukay'a ait olduğu belirlenen cenaze, 6 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Kaynak: AA