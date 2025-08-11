Halil Şıvgın Son Yolculuğuna Uğurlandı
Halil Şıvgın'ın cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Altındağ'da toprağa verildi.
Halil Şıvgın'ın cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi. Buradaki törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına konulan Şıvgın'ın cenazesi, Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde toprağa verildi.
Haber- Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel