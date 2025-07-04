Haliç Zinciri Ziyaretçilerini Bekliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un fethi sırasında Bizans İmparatorluğu tarafından kullanılan tarihi Haliç Zinciri, Harbiye Askeri Müzesi'nde sergileniyor. Ziyaretçiler, bu önemli tarihi eseri yakından görme fırsatı bulacaklar.

İstanbul'un fethi sırasında Bizans İmparatorluğu tarafından Haliç'e denizden girişi engellemek için kullanılan tarihi Haliç Zinciri, Harbiye Askeri Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından "Haliç Zinciri"ne ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

" İstanbul'un Fethi sırasında Haliç'e denizden girişin engellenmesi amacıyla Bizans tarafından gerilen ve kuşatmanın seyrini etkileyen meşhur Haliç Zinciri, Harbiye Askeri Müzemizde sergilenmektedir. Tarihimize tanıklık eden bu önemli eseri yakından görmek isteyen tüm ziyaretçilerimizi İstanbul'da bulunan Harbiye Askeri Müzemize bekliyoruz."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı! İşte yeni fiyatlar

ÖTV zammı pompaya yansıdı! Tabeladaki rakam epey keyif kaçıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi

Alevlerin önünde çaresizce yardım istedi: Merkeze inmesi an meselesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.