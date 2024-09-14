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Haliç Köprüsü'nde Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Okmeydanı istikametinde seyreden motosiklet sürücüsü, İBB'ye ait yol temizleme aracına çarptıktan sonra olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü'nde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Haliç Köprüsü'nde motosikletiyle seyir halindeki sürücü, İBB'ye ait yol temizleme aracına çarptıktan sonra hayatını kaybetti.

Haliç Köprüsü Okmeydanı istikametinde seyreden 34 GKA 434 plakalı sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen sürücü, aynı yönde yol temizleme çalışması yapan 34 DB 3660 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü'nde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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