Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak asfalt yenileme çalışması nedeniyle Haliç orta köprünün Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında saat 23.00 itibarıyla metrobüs yolunun da bulunduğu orta köprü Mecidiyeköy istikametinde trafiğe kapatıldı. Sürücüler, D-100 Karayolu'na yerleştirilen trafik işaret levhaları ve ışıklı dubalarla Haliç Köprüsü yan yola yönlendirildi. Çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor. Çalışmadan Haliç Köprüsü Topkapı istikametinin etkilenmeyeceği bildirildi.