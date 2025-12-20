Haberler

Halı sahada kalp krizi geçirip öldü

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 47 yaşındaki Suriyeli Muhammed Beşir Ahmetoğlu, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAHRAMANMARAŞ'ta Suriyeli uyruklu Muhammed Beşir Ahmetoğlu (47), arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. O anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat İlçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir halı sahada meydana geldi. Muhammed Beşir Ahmetoğlu, iddiaya göre arkadaşlarıyla futbol oynarken birden fenalaşarak yere yığıldı. Halı sahanın güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayda Ahmetoğlu'nun yere yığıldığını gören arkadaşları hemen yardıma koştu. İhbar üzerine halı sahaya sağlık ekibi sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Muhammed Beşir Ahmetoğlu, ambulansla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Ahmetoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com

