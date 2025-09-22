Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Murat Kına Hayatını Kaybetti

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren polis memuru Murat Kına (32) hayatını kaybetti. Kına, düzenlenen törenle toprağa verildi. Kına'nın 5 yaşındaki oğlu Hüseyin Mert, babasını, Türk bayrağına sarılı tabutu önündeki fotoğrafını öpüp, el sallayarak uğurladı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat Kına, dün akşam arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken aniden rahatsızlandı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kına'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kına, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Murat Kına için görev yaptığı polis merkezinde tören düzenlendi. Törenin ardından Kına'nın cenazesi Tevhid Camisi'ne getirildi. Buradaki törene ailesi, Kaymakam Muharrem Coşkun, Emniyet Müdürü Mehmet Türken, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Evli ve 2 çocuk babası Kına'nın oğlu Hüseyin Mert, babasının tabutu başındaki fotoğrafını öpüp, el salladı. Kına'nın cenazesi kılınan namazın ardından dualarla Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Haber, kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),