Haberler

Halı sahada kalp krizi geçirip, öldü

Halı sahada kalp krizi geçirip, öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren eski futbolcu Hakan Erken (51), hayatını kaybetti. Fenalaşma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

BURSA'da halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren eski futbolcu Hakan Erken (51), hayatını kaybetti. Erken'in fenalaştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Şubat akşam saatlerinde meydana geldi. Birçok profesyonel kulüpte forma giydiği öğrenilen ve Masterler Ligi'nde mücadele eden Hakan Erken, halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken bir anda fenalaştı. Erken, dizlerinin üzerine çöktü. Kısa süre sonra yere yığılan Erken'e, ilk müdahaleyi sahadaki arkadaşları yaptı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Erken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Erken'in fenalaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar

Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Gece saatlerinde fırlattılar
Sürgündeki Kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

Ülkenin en şaşaalı dönemini yaşadı! Sürgündeki Kraliçe ilk kez konuştu
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor

Bu görüntüsünü unutun! Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar

Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Gece saatlerinde fırlattılar
İran'ın Hürmüz kararı Çin ticaretini vurdu! Tüm seferler askıya alındı

İran'ın savaş adımı Çin'i fena vurdu! Dünyayı şoke eden karar
Zeytinburnu'nda denizde ölü bulunan anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'yi ağlatan anne ile kızının cenaze töreninde ortalık karıştı