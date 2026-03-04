Halı sahada kalp krizi geçirip, öldü

BURSA'da halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren eski futbolcu Hakan Erken (51), hayatını kaybetti. Erken'in fenalaştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Şubat akşam saatlerinde meydana geldi. Birçok profesyonel kulüpte forma giydiği öğrenilen ve Masterler Ligi'nde mücadele eden Hakan Erken, halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken bir anda fenalaştı. Erken, dizlerinin üzerine çöktü. Kısa süre sonra yere yığılan Erken'e, ilk müdahaleyi sahadaki arkadaşları yaptı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Erken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Erken'in fenalaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı