Halfeti'de Otomobil Çarpması Sonucu Yaralanan Kişi Tedavi Altına Alındı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı. Halfeti-Birecik kara yolu Dutluca yol kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen M.Ç'ye (24) sürücüsü öğrenilemeyen 27 AAL 403 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan M.Ç. olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Halfeti-Birecik kara yolu Dutluca yol kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen M.Ç'ye (24) sürücüsü öğrenilemeyen 27 AAL 403 plakalı otomobil çarptı.
Kazada yaralanan M.Ç. olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Güncel