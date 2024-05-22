Halfeti'de Meyve Yemekleri Festivali Gerçekleştirildi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 8. Meyve Yemekleri Festivali gerçekleştirildi.

Halfeti Slowfood tarafından organize edilen festivalde, Harran Üniversitesi Halfeti Meslek Yüksek Okulu aşçılık öğrencilerince erik tavası, erik kebabı, erik güveci, yeni dünya tavası, soğan kebabı, fırında kayısı, erikli biber dolması gibi yemeklerin sunumu yapıldı.

Açılışta konuşan Halfeti Slowfood Temsilcisi Nihat Özdal, amaçlarının ilçenin mutfak kültürü hafızasını korumaya çalışmak olduğunu söyledi.

Halfeti Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mehmet Fatih Kayran ise meyvelerin özellikle Halfeti mutfağında çok önemli olduğunu belirterek, meyve yemekleri festivaliyle geleceğin şefleri olacak öğrencilerin mutfak reçetelerini geliştirdiklerini ifade etti.

Festival, öğrencilerin yaptığı tanıtımlarla sona erdi.