Şanlıurfa'da sobadan sızan gazdan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırsal İzci Mahallesi'nde yaşayan F.G, ısınmak için yaktığı sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.

Durumu fark eden yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.