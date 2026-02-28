Haberler

Şanlıurfa'da sobadan sızan gazdan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan hastanın tedavisi sürüyor.

Kırsal İzci Mahallesi'nde yaşayan F.G, ısınmak için yaktığı sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.

Durumu fark eden yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
