Halfeti'de Çöken Duvar Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, onarım çalışması sırasında çöken duvarın altında kalan Almanya'da yaşayan Cumali Damar hayatını kaybetti. Olayla ilgili sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Almanya'da yaşayan Cumali Damar (43), memleketi Halfeti'nin Rüştüye Mahallesi'nde satın aldığı tek katlı evinde onarım çalışması yaptığı sırada çöken duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce göçük altından çıkarılan Damar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Damar'ın cesedi, Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Sonar - Güncel
