Halfeti Belediyesi'nde 'yolsuzluk' operasyonunda 29 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, belediyenin önceki yönetim dönemine ilişkin yolsuzluk suçlamasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden aralarında eski belediye başkanı Şeref Albayrak'ın da bulunduğu 29 kişi tutuklandı.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019-2024 yılları arasında belediyede ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, eski belediye başkanı Şeref Albayrak'ın yanı sıra belediye encümen üyeleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personelin de aralarında bulunduğu toplam 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 46 kişi ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Birecik Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye çevresinde toplanan bazı vatandaşlar, şüphelilere tepki gösterdi.

46 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden, eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak'n da aralarında olduğu 29 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 14'ü adli kontrol şartıyla 17 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı