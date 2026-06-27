Suriye'deki Bilimsel Araştırmalar Konferansı'nda Türkiye ile sağlık iş birliğinin güçlendiği mesajı verildi

Suriye Amerikan Tıp Derneği'nin (SAMS) Halep'te düzenlediği 24. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı'nın son gününde, Türkiye ile sağlık alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak tıbbi projeler ele alındı.

Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan el-Halebi'nin himayesinde gerçekleştirilen konferansa, yurt içi ve yurt dışından başta 300 doktor olmak üzere toplam 2 bin 500'den fazla kişi katıldı.

"Sağlık Hizmetlerini Dönüştürmek ve Umudu Yeniden İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen etkinlikte sağlık hizmetleri, tıp eğitimi, bilimsel araştırmalar ve dijital sağlık dönüşümü alanlarında oturumlar ile eğitim çalıştayları gerçekleştiriliyor.

Konferans kapsamında Türkiye, ABD ve diğer ülkelerden gelen uzman doktorların yer aldığı tıbbi misyon aracılığıyla Suriyeli hastalara ileri düzey sağlık hizmetleri sunulurken, yerel sağlık çalışanlarına yönelik eğitim ve deneyim paylaşımı programları da yürütülüyor.

Etkinliğin son gününde ayrıca yeni sağlık projeleri ile bazı hastanelerin açılışına ilişkin duyurular yapıldı.

"Sahada tedavi ve eğitim birlikte yürütülüyor"

SAMS Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Aref Rifai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de yürütülen tıbbi misyonların hem hasta tedavisine hem de sağlık çalışanlarının eğitimine odaklandığını söyledi.

Kriz bölgelerinde sağlık hizmeti sunmanın zorluklarına rağmen önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Rifai, "Tıbbi misyonlarımız yalnızca tedavi hizmeti sunmuyor, aynı zamanda yerel doktorların eğitimini ve sağlık sisteminin kapasitesinin artırılmasını hedefliyor." dedi.

Ülkedeki sağlık sisteminin yeniden yapılanma sürecinde olduğunu ifade eden Rifai, uluslararası katılımın bu sürece önemli katkılar sağladığını vurguladı.

"Türkiye'de görev yapan Suriyeli doktorlarla iş birliğinin giderek güçleniyor"

Konferansta Türkiye'den gelen doktorların aktif rol aldığını belirten Rifai, "Özellikle eğitim programları ve saha uygulamalarında Türkiye'de görev yapan Suriyeli doktorlarla iş birliği giderek güçleniyor." dedi.

Rifai, Türkiye ile yürütülen ortak çalışmaların, özellikle prematüre bebeklerde retina hastalıklarının taranması ve tedavisi gibi alanlarda somut sonuçlar verdiğini kaydetti.

Türkiye'ye ve sağlık alanında katkı sunan tüm uluslararası paydaşlara teşekkür eden Rifai, bu iş birliklerinin Suriye sağlık sisteminin yeniden ayağa kaldırılmasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.