YTB desteğiyle Halep'teki tarihi konak 'Anadolu Kültür Merkezi' olarak açıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) öncülüğünde restore edilen 1912 yapımı tarihi yapı, "Halep Anadolu Kültür Merkezi" adıyla kapılarını açtı.

YTB'nin yazılı açıklamasına göre, "Halep Anadolu Kültür Merkezi" sanat, eğitim ve psikososyal destek çalışmalarıyla bölge gençlerine yeni bir yaşam alanı sunuyor.

Halep'te 1912'de inşa edilen tarihi konak, Suriye'de savaşın yaralarını sarmak ve kültürel bağları kuvvetlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında YTB, Bülbülzade Vakfı ve hayırseverlerin işbirliğiyle "Halep Anadolu Kültür Merkezi" ismiyle faaliyete geçti.

Bölge halkının ve gençlerin kullanımına sunulan, Anadolu'nun sıcaklığını ve kardeşlik iklimini yansıtması hedeflenen merkez, fiziksel donanımıyla tam teşekküllü bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Merkezin tefrişatı kapsamında mobilyalar, elektronik donanımlar, sanat atölyeleri için gerekli resim malzemeleri ve müzik enstrümanları temin edildi.

Açılışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, tarihi mirası korurken gençleri de geleceğe hazırladıklarını vurguladı.

Merkezin bir "Anadolu Evi" sıcaklığında tasarlandığını belirten Turus, 1912'de inşa edilen bu kıymetli konağın YTB'nin destekleri, Bülbülzade Vakfı ve hayırseverlerin katkılarıyla bugün savaşın izlerini geride bırakarak gençliğin enerjisini yansıttığını ifade etti.

Turus, "Bizim için esas olan, bu taş duvarların arasının hayatla dolmasıdır. Bugün bu 'Anadolu Evi'nde resim yapan, enstrüman çalan, Türkçe öğrenen pırıl pırıl gençlerimiz var. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Halep Anadolu Kültür Merkezi, bölge halkının savaş sonrası toparlanma sürecini desteklemeyi temel amaç ediniyor. Bu kapsamda merkezde mesleki eğitim programları, Türkçe ve Arapça dil kursları, sanat atölyeleri ve spor aktiviteleri düzenlenecek.

Ayrıca bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda psikososyal destek ve rehberlik hizmetleri de sunularak toplumsal rehabilitasyona katkı sağlanacak.