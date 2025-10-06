Haberler

Halep'te Patlama: Tünel İmha Edildi

Güncelleme:
Suriye'nin Halep kent merkezinde Eşrefiyye Mahallesi'nde meydana gelen patlamada can ve mal kaybı yaşanmadı. Patlama, Suriye Savunma Bakanlığı tarafından iç savaş döneminden kalan bir tünelin imha edilmesi nedeniyle gerçekleşti.

Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütünün işgali altında yer alan Eşrefiyye Mahallesi'nde bir parkta şiddetli patlama oldu.

Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, bölgeden yükselen dumanlar Halep semalarını kapladı.

Patlamanın nedeninin, kentte eski bir tünelin imha edilmesi olduğu açıklandı.

Suriye Devlet Televizyonundaki habere göre, Halep'in Eşrefiyye Mahallesindeki Tarık bin Ziyad Parkı'nda, iç savaş döneminden kalan tünelin uç kısmı, Suriye Savunma Bakanlığı tarafından patlatıldı.

-? Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleri

Devrik Baas rejimi, 2012'de kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bırakırken örgüt, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini "terör" üssü olarak kullandı.

Öldürme, kaçırma, zorla silah altına alma gibi suçlar işleyen teröristler, esnaftan da vergi adı altında haraç topluyordu. Örgütün Halep'te çocukları okul çıkışı kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katması birçok rapora yansıdı.

Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksud Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından da Halep'teki işgalini sürdüren teröristler, bu mahallere keskin nişancılar yerleştirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, keskin nişancıların 30 Kasım 2024-30 Ocak 2025'teki saldırılarında en az 65 sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
