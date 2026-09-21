Haberler

Halep'te el-Hadaba'da Suriye ordusuna ait askeri sahada patlamalarda 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+19 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halep'in el-Hadaba bölgesinde Suriye ordusuna ait askeri sahada şiddetli patlamalar meydana geldi, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Patlamalar sürdüğü için ekipler bölgeye güçlükle ulaştı; Sivil Savunma 4 yaralıyı tahliye etti, çevredeki evler boşaltıldı.

Suriye'nin Halep ilinin güneybatısındaki el-İys beldesinin batısında yer alan el-Hadaba bölgesinde, Suriye ordusuna ait askeri sahada şiddetli patlamalar meydana geldi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, el-Hadaba bölgesindeki Suriye ordusuna ait askeri sahada yaşanan patlamalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Haberde, yetkili makamların patlamaların kaynağını ve nedenini belirlemek üzere inceleme başlattığı ifade edildi.

Halep Acil Durum ve Afet Yönetimi Operasyon Müdürü Faysal Muhammed Ali, yaptığı açıklamada, patlamaların devam etmesi nedeniyle ilk etapta arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmakta güçlük çektiğini bildirdi.

Bölgeye girmeyi başaran Sivil Savunma ekiplerinin ilk belirlemelere göre 4 yaralıyı tahliye ettiği kaydedildi.

Sivillerin güvenliğini sağlamak ve tahliye çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yakındaki evlerin boşaltıldığı, bölgeye çıkan yolların ise trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye, bölgede şiddetli patlamalar meydana geldiğini ve patlamaların niteliğinin araştırılmaya başlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
Vlahovic'e yapılan hareket penaltı mı? Ünlü yorumcular pozisyona son noktayı koydu

Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son nokta koyuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda Orbiter tipi keşif İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu

Petrol fiyatlarını uçuran bölgede tansiyon yükseldi! İran vurdu
Amedsporlu Orban'dan Beşiktaş'a karşı olağanüstü bir gol

Amed'den Beşiktaş'a karşı olağanüstü gol
Şanlıurfa'da isot fiyatı uçtu! Biber fiyatı arttı, ev yapımı isota zam geldi

Artık kimse evinde yapamıyor! Kilogram fiyatı 500 TL oldu
Suriye'de korkutan gece! Mühimmat deposunda art arda patlamalar

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Gökyüzü bir anda alev topuna döndü
Fenerbahçe'de 8 farklı galibiyet sonrası hakem tepkisi

8 farklı galibiyetin ardından hakem tepkisi!
Amedspor, Süper Lig tarihine geçti

Tarihlerinde ilk kez katıldıkları Süper Lig'de tarihe geçtiler
Selçuk Şahin'den soyunma odası koridorlarında Bursaspor'un sevinç gösterisine tepki

Maç sonu soyunma odası koridorlarında rakiplerinin sevinçlerine tepki