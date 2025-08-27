Halep'te Arapça Dil Kursları Açıldı

Suriye'nin Halep şehrinde, Türkiye'den İbn Haldun Üniversitesinin işbirliğinde Arapça dil kursları açıldı.

Türkiye'nin Halep Konsolosluğu, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Halep'te İbn Haldun Üniversitesi ile Halep Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Arapça dil kurslarının başladığını duyurdu.

Konsolosluğun paylaşımında, "Arapça öğrenimi için Türk üniversitelerinden gelen ilk öğrenci ve öğretim görevlilerimizi tanımaktan gurur ve kıvanç duyduk. Kendilerine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.