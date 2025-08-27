Halep'te Arapça Dil Kursları Açıldı

Türkiye'nin Halep Konsolosluğu, İbn Haldun Üniversitesi ile Halep Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Arapça dil kurslarının başladığını duyurdu. Kurslar, Türk üniversitelerinden gelen öğrenci ve öğretim görevlileri ile gerçekleştiriliyor.

Konsolosluğun paylaşımında, "Arapça öğrenimi için Türk üniversitelerinden gelen ilk öğrenci ve öğretim görevlilerimizi tanımaktan gurur ve kıvanç duyduk. Kendilerine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
