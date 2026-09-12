Halep'in Aynularap ilçesindeki cezaevinde isyan sonrası çıkan yangında 7 mahkum hayatını kaybetti

Halep'in Aynularap ilçesindeki cezaevinde çıkan isyanda 7 mahkum hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yayımlanan habere göre, mahkumlar henüz bilinmeyen nedenle isyan başlatarak koğuşları ateşe verdi.

Yangın geniş bir alana yayılırken olayda 7 mahkum yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Haberde, terör örgütü YPG'nin feshedilmesinin ardından Aynularap Cezaevi'nin yönetiminin hala eski kadroların kontrolünde olduğuna, cezaevinin henüz Suriye İçişleri Bakanlığına teslim edilmediğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA