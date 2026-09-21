Halep el-İys'te şiddetli patlamalar duyuldu, mühimmat deposunda çıktığı belirtildi

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Suriye'nin Halep ilinin güneybatı kırsalındaki el-İys bölgesinde patlama sesleri duyuldu.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin haberine göre, bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi ve patlamaların niteliği araştırılmaya başlandı.

Yerel kaynaklara göre patlamalar, Savunma Bakanlığına ait bir mühimmat deposunda gerçekleşti. Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA