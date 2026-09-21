Halep el-İys'te şiddetli patlamalar duyuldu, mühimmat deposunda çıktığı belirtildi

Halep el-İys'te şiddetli patlamalar duyuldu, mühimmat deposunda çıktığı belirtildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Suriye'nin resmi televizyonu el-İhbariyye'ye göre Halep'in güneybatı kırsalındaki el-İys bölgesinde şiddetli patlamalar meydana geldi; niteliği araştırılıyor. Yerel kaynaklara göre patlamalar Savunma Bakanlığına ait mühimmat deposunda gerçekleşti, ölü veya yaralı bilgisi yok.
Suriye'nin Halep ilinin güneybatı kırsalındaki el-İys bölgesinde patlama sesleri duyuldu.
Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin haberine göre, bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi ve patlamaların niteliği araştırılmaya başlandı.
Yerel kaynaklara göre patlamalar, Savunma Bakanlığına ait bir mühimmat deposunda gerçekleşti. Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA