Haberler

Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Cengiz, Azez'deki Şam Üniversitesi'ni ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz, Suriye'nin Azez ilçesinde kurulu Şam Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında üniversite yönetimi, eğitim konusundaki çalışmalarını ve savaşta eğitimin önemini vurguladı.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz'in, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye'nin Azez ilçesinde kurduğu Şam Üniversitesi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Ziyarete ilişkin bilgi, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nun ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından paylaşıldı.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Cengiz, Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde bulunan Şam Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Yapılan paylaşımda, üniversite yönetiminin ziyarette Cengiz'e, savaşta eğitimin önemi ile üniversitenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Güllü'nün kızının avukatlarından şüpheleri kanıtlayacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
title