Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Cengiz, Azez'deki Şam Üniversitesi'ni ziyaret etti
Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz, Suriye'nin Azez ilçesinde kurulu Şam Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında üniversite yönetimi, eğitim konusundaki çalışmalarını ve savaşta eğitimin önemini vurguladı.
Ziyarete ilişkin bilgi, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nun ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından paylaşıldı.
Yapılan paylaşımda, üniversite yönetiminin ziyarette Cengiz'e, savaşta eğitimin önemi ile üniversitenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdiği belirtildi.