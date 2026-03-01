Halefi açıkladı: Hamaney olası saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadı

İran ile ABD arasında müzakere süreçleri olumsuz sonuçlandı ve Orta Doğu yangın yerine döndü. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı ortak operasyonlarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ofisinde öldürüldü. İran basınının Hamaney'in hayatını kaybetmesini doğrulamasının ardından ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

HAMANEY EKSRA BİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMAMIŞ

Hamaney'in olası bir saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadığı ortaya çıktı. Hamaney'in ülkeyi yönetmek için güvendiği, sadık bir yardımcısı olan İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “Hamaney normal bir yaşam sürmekte ısrar etti ve hiçbir şekilde farklı bir durum istemedi. Bu olay hepimiz için çok acı bir olaydır” dedi.

Laricanı sözlerinin devamında, "İran ulusu tarihi boyunca bundan daha kötü olaylarla karşı karşıya kalmıştır. Moğollar tüm İran'ı yerle bir etti, ancak İran halkı onlara karşı direndi. Bu olay son derece acı verici ve böylesine büyük bir şahsiyetin kaybı hepimizin kalbini yaraladı. Ancak merhum İmam (Ayetullah Hamaney) bu tür şehitliklerin insanları daha metanetli kıldığını söylemiştir" ifadelerini kullandı.

"ABD VE İSRAİL İRAN'IN KALBİNİ YAKTI, BİZ DE ONLARIN KALBİNİ YAKACAĞIZ"

"ABD ve İsrail, Hamaney'i öldürerek İran halkının kalbini yaktı, biz de onların kalbini yakacağız." diyen Laricani, İsrail'in İran'ı parçalamayı planladığını belirtti. Laricani, "İran’ı parçalamayı düşünen gruplar bilmelidir ki, hiçbir hoşgörümüz yoktur ve silahlı kuvvetler ile millet, İran’ın birliği için dimdik ayaktadır. Hafif bir rüzgâr esmiş gibi düşünmesinler ve İran’ın bir bölümünü ayırabileceklerini sanmasınlar. Silahlı kuvvetler bu konuda tam yetkilidir. Bu gruplara cevabımız, dünkü gibi olacaktır." dedi.

YENİ LİDER İÇİN TOPLANTI YAPILACAK

Hamaney'in yerine seçilecek yeni lidere ilişkin açıklama yapan Laricani, "Liderlik Konseyi’nin kurulması için dün bir toplantı yaparak hazırlıklarımızı yaptık. Bu konsey bugün kurulacak." ifadelerini kullandı. İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

HALK İNTİKAM SLOGANLARI ATIYOR

İran medyasına göre, ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi. Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan halk, ellerinde Hamaney'in fotoğrafını taşıyarak ağıt yaktı ve gözyaşı döktü. Rejim yanlısı kalabalık Hameney posterleriyle ABD ve İsrail'e ölüm sloganları attı. Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi.

İMAM RIZA TÜRBESİ'NE SİYAH BAYRAK ÇEKİLDİ

Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

Ülkenin birçok kentinde anma ve telin gösterileri düzenleniyor.

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.