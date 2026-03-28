"Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyununun prömiyeri Dünya Tiyatro Günü'nde gerçekleşti

Haldun Taner'in başyapıtlarından "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyunu, prömiyer gösteriminde sanatseverlerle buluştu.

DasDas'ta sahnelenen oyunda Aydın Şentürk, Ayşegül Aydın, Birol Tezcan, Burak Tamdoğan, Didem Balçın, Mert Fırat, Özge Fışkın, Özgün Aydın ve Taner Rumeli rol aldı.

Sadece 10 temsille sanatseverlerle buluşacak eser bugün bir kez daha DasDas'ta sahnelenecek.

Türk tiyatrosunun geçirdiği büyük dönüşümü sahne üzerinde, oyun içinde oyun anlayışıyla ele alan eseri Kadir Çevik yönetti.

Birol Tezcan'ın dramaturg olarak yer aldığı oyunda ışık tasarımına Ersin Yaşar, dekorlara Kadir Çevik ve Ersin Yaşar, koreografiye Pınar Ataer, kostüm tasarımına ise Yelda İşlekel imza attı.

Yönetmen Kadir Çevik, oyunun ardından seyircileri selamlayarak, "Ben de uzun zamandır oynamıyordum. Beni de oynattılar. Geçmişteki öğrencilerimle beraber oynamak, benim için çok önemli bir hatıra. İnşallah siz de öğrencilerinizle oynarsınız. Bu çok güzel bir şey. Bu ekip olmasaydı bu oyun olmazdı. İnanılmaz bir efor sarf ettiler. Hepimiz çalıştık ama ekip gerçekten müthiş çalıştı." dedi.

Başrol oyuncusu Mert Fırat da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutlayarak, tüm oyuncuları ve sahne arkası görev yapan ekibi sahneye davet etti.

Sahnedeki oyuncuların aynı okuldan mezun olduğuna işaret eden Fırat, "Bizler neredeyse sınıf arkadaşı, okul arkadaşlarıyız. 20 yıl önce bu bizim okul oyunumuzdu. Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla mezun olduk her birimiz." diye konuştu.

Tüm biletleri tükenen oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.