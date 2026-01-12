Haberler

Sanatçı Haldun Dormen entübe edildi

Güncelleme:
97 yaşındaki usta oyuncu Haldun Dormen, sağlık durumu nedeniyle entübe edildi. Oğlu Ömer Dormen, babasının tedavisine yoğun bakımda devam edildiğini ve iyi haberler almak için umutlu olduklarını açıkladı.

Bir süredir hastanede tedavi gören 97 yaşındaki usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, entübe edildi.

Sanatçının oğlu Ömer Dormen, babasının sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından, "Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi desteklemek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin." açıklamasını yaptı.

Kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi altında olan Haldun Dormen'in sağlık durumu doktorları tarafından yakından takip ediliyordu.

Devlet sanatçısı ünvanına da sahip usta oyuncu, bu sene sanat hayatının 72. yılını kutluyor.

Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
