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Kamyondan 600 kilo kavun ve karpuz çalıp, satmışlar

Kamyondan 600 kilo kavun ve karpuz çalıp, satmışlar
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Adana'da bir halden 2 kamyondan yaklaşık 600 kilogram kavun ve karpuz çalan Muhittin Alağaş, güvenlik kameraları sayesinde yakalanarak tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise aranıyor.

ADANA'da hale giden Muhittin Alağaş (40) ile 2 arkadaşı, park halindeki 2 kamyondan yaklaşık 600 kilogram kavun ve karpuz çalıp, hafif ticari araca yükleyip, bölgeden ayrıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde, "Kavun ve karpuzları, çabuk satılan ürünler olduğu için çaldık" dedi. Alağaş tutuklandı, 2 şüpheli ise aranıyor.

Olay, 2 Mayıs'ta saat 02.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesindeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Muhittin Alağaş, yanındaki 2 arkadaşıyla, hafif ticari aracıyla bir süre dolaştıktan sonra hale gitti. Alağaş ile arkadaşları, hal esnafı Abdullah B.'nin park halindeki karpuz ve kavun yüklü kamyonuna tırmandı. Şüpheliler, kamyonun kasasındaki yaklaşık 600 kilogram karpuz ve kavunu çalıp araçlarına yükledi ve sonra alandan ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ertesi gün iş yerine gittiğinde hırsızlığı fark eden Abdullah B.'nin ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, plakasını tespit ettiği aracın Muhittin Alağaş'a ait olduğunu belirledi. Adresi saptanan Alağaş, polisin baskınında gözaltına alındı.

'TANIMADIĞIMIZ BİRİNE SATTIK'

Emniyete götürülen Muhittin Alağaş, ifadesinde, "Kavun ve karpuzları görünce çalmaya karar verdik. Çabuk satılan ürünler olduğu için çaldık. Kavun ve karpuzları da tanımadığımız birine sattık" dedi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Muhittin Alağaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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