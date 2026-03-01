Hatay'da arama kaydı bulunan firari 3 hükümlü yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan firari üç hükümlüyü yakaladı. Ekipler, çeşitli suçlardan aranmakta olan bu kişileri farklı ilçelerde gözaltına alarak adliyeye sevk etti.
HATAY Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.
Polis ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanması kapsamında çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Tüzel Kişilerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.Ç., İskenderun ilçesinde yakalandı. 'Basit Yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. ise Defne ilçesinde gözaltına alındı. 'Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan 490 bin 730 TL adli para cezası karşılığında 2 yıl 8 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan Y.A. da Erzin ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi
Haber: Alican GÜMÜŞ-Mehmet SOYER-Kamera: HATAY,