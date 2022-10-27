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HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNAN KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ; KIZLARI CAMDAN ATLADI

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KIRKLARELİ'de Songül A. (44), hakkında uzaklaştırma bulunan eşi Z.A.A. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

KIRKLARELİ'de Songül A. (44), hakkında uzaklaştırma bulunan eşi Z.A.A. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Z.A.A. bölgeden koşarak kaçtığı sırada yakalanırken, çiftin kızları M.A. (16) ise olay anında evin camından atlayarak, yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kırklareli kent merkezinde Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre Songül A., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Z.A.A. tarafından tabancayla vuruldu. Evden silah sesleri duyan apartman sakinleri durumu polise haber verdi. İtfaiye ekipleri yardımıyla evin kapısını açan ekipler, Songül A.'yı mutfakta başından vurularak yaralanmış halde buldu. Olay anında evin balkonundan atlayan kızları M.A.'ya ise apartmanın önünde ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Songül A. ve kızı M.A. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne Songül A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, vücudunda kırıkları olan kızı M.A. ise tedaviye alındı.
Olayın ardından bölgeden koşarak kaçmaya çalışan Z.A.A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Z.A.A.'nın Kırklareli Aile Mahkemesince 30 Eylül'de hakkında verilmiş 1 ay süreyle önleyici tedbir kararının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli Güncel Haberler

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