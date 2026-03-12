Samsun'da 6 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, 'Hırsızlık' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek