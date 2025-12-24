Haberler

İzmir'de hırsızlıktan 28 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hırsızlık suçundan 28 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası bulunan S.O. isimli kadın, gizlendiği evde yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 28 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası bulunan S.O. isimli kadın saklandığı eve polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. S.O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında, hakkında Ayvalık ve Balıkesir ilamat ve infaz bürolarınca 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkındaki kesinleşmiş 28 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasıyla aranan S.O.'nun ilçedeki bir evde saklandığını belirledi. Söz konusu eve, çevresinde alınan geniş güvenlik önlemlerin ardından operasyonda düzenlendi. S.O., gözaltına alındı. S.O., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
