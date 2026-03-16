İzmir'de 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hobi bahçesinde yakalandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.T, bir hobi bahçesinde yakalandı. Emniyet ekipleri, düzenledikleri operasyonla 44 ayrı suçtan aranan hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde hakkında 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, hobi bahçesinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, firari olduğu belirlenen ve 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 215 bin 460 lira adli para cezası bulunan A.T'nin bir hobi bahçesinde saklandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan A.T'nin, 44 ayrı suçtan da aranma kaydının olduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
