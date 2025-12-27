Haberler

Iğdır'da 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sınır kapısında yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da, 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A.B, Nahçıvan sınırından Türkiye'ye girmeye çalışırken Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Iğdır'da hakkında 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Nahçıvan sınırından Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme ve askeri yasak bölgeye girme" suçundan 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, takip ettikleri zanlıyı Dilucu Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan O.A.B, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber