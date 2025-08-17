Hakkında 153 Arama Kararı Bulunan Hükümlü Yakalandı

Hakkında 153 Arama Kararı Bulunan Hükümlü Yakalandı
Bilişim sistemleri dolandırıcılığı suçlamasıyla aranan Enver K.O., 59 yıl 1 ay kesinleşmiş ceza ile gözaltına alındı. Yakalanmasının ardından ruhsatsız silah ve mermiler de ele geçirildi.

BİLİŞİM sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması yoluyla dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla, 153 ayrı aranması olan ve hakkında 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Enver K.O. gözaltına alındı.Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hakkında çok sayıda arama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle firari durumda bulunan Enver K.O.'yu yakalamak için operasyon düzenledi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışmada hükümlünün Kartal'da bir evde saklandığı tespit edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri eve yaptıkları baskında Enver K.O.'yu gözaltına aldı. Hükümlüyle 1 ruhsatsız silah ve mermiler de ele geçirildi.

153 ARANMASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Enver K.O.'nun UYAP üzerinde tam 153 aranması olduğu, ayrıca hakkında 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüpheli hakkında 52 bin 440 lira para cezası bulunduğu da belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan hükümlü adliyeye sevk edilmesinin ardından cezaevine gönderildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
