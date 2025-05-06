Hakkında 10 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel