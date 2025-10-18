Haberler

Hakkı Atun: 'Türkiye'siz Kıbrıs Meselesi Düşünülemez'

Eski KKTC Başbakanı Hakkı Atun, Türkiye'nin Kıbrıs meselesindeki önemine değinerek, yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri öncesi KKTC'deki seçim sürecini değerlendirdi. İki devletli çözümü savunan Atun, federasyon görüşmelerinin kısır döngü olduğunu ifade etti.

Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hakkı Atun, Türkiye'nin de Kıbrıs meselesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak "Türkiyesiz bu dava düşünülemez. Halen Kıbrıs'ta bir ateşkes var ve bu barışı, Kıbrıs'ta sükuneti, güvenliği özellikle Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlayan bir kolordu vardır." dedi.

Atun, KKTC'de yarın düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi öncesinde AA'ya değerlendirmede bulundu.

"Bizim dış dünyaya karşı en güçlü tarafımız, tanınsak da tanınmasak da, güçlü bir demokrasimiz var." diyen Atun, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından KKTC'de güçlü bir demokrasi ve parlamento tesis edilmesinin yanı sıra hükümetin ve cumhurbaşkanının seçimle göreve geldiğine dikkati çekti.

Atun, yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri için "Demokrasimiz açısından çok önemli bir aşamadır ve dış dünyaya karşı verebileceğimiz en güçlü mesajdır." ifadesini kullanarak seçim sürecinin başlangıcından beri KKTC Yüksek Seçim Kurulunun disiplinli ve tarafsız hareketleriyle çok olgun bir süreç yaşadıklarını belirtti.

Mevcut Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar'ın iki devletli çözümün KKTC için işleyebilir tek çözüm olduğunu uluslararası platformlarda cesaretle savunduğunu dile getiren Atun, yarınki seçimler için öne çıkan meselenin "iki devletli çözüm" ve "federasyon ümidi" olduğunu söyledi.

Siyaseti bıraktıktan sonra partiler üstü bir düşünce kuruluşunda usta diplomatlarla çalışma yürüttüklerini paylaşan Atun, "federasyon görüşmesinin kısır bir döngü olduğunu" ve Rum tarafının Kıbrıs Türklerine eşit düzeyde bir hak tanımadığını tespit ettiklerini ifade etti.

Atun, "Rum tarafının bir federasyon formülünde bizimle anlaşacağına hiçbir ümidim yoktur." diyerek Rum kesiminin Avrupa Birliğine (AB) girdikten sonra önemli bir konuma geldiğini ve federasyon için ancak AB kuralları dahilinde KKTC ile anlaşmaya razı olacağını söyledi.

Kıbrıs Türklerini Ada'da işgalci olarak gören Rum kesiminin kendilerini azınlık olarak gördüğünü vurgulayan Atun, Kıbrıs Barış Harekatı'nın bağımsız ve özgür bir coğrafyanın oluşumuna imkan verdiğini anlattı.

Türkiye-KKTC bağları

Rum kesiminin İsrail'i KKTC'ye bir hasım olarak gösterdiğine dikkati çeken Atun, "Gazze'de yapılanları söylememe gerek yok. Bütün dünya dehşetle bunları izlemiştir ve şimdi İsrail de Kıbrıs'ta bir taraf gibi yer almaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Atun, İsrail'in Kıbrıs'ta "gözü olduğuna" işaret ederek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı ve güney sahillerinin savunmasında KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak yaşamasının hayati bir önem taşıdığının altını çizdi.

Türk dünyasının kamu yönetim, kültür ve ekonomi bağlamında KKTC ile yakınlaştığını dile getiren Atun, bunun ümit verici olduğunu belirtti.

Atun, Türkiye'nin 1974'ten beri KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi de dahil olmak üzere birçok projeyi ve altyapı çalışmalarını hayata geçirdiğini hatırlatarak seçilecek adayın Türkiye ile uyum içinde çalışması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
500
