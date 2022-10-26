Hakkarili çiftçi bahçesinde yaklaşık 100 kilogramlık bal kabağı yetiştirdi Güncel Haberler Hakkari'de çiftçilikle uğraşan 50 yaşındaki Uğur Kaya, bahçesinde ağırlığı yaklaşık 100 kilogram olan kabak yetiştirdi. Hakkari'de çiftçilikle uğraşan 50 yaşındaki Uğur Kaya, bahçesinde ağırlığı yaklaşık 100 kilogram olan kabak yetiştirdi. Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Bağışlı köyünde çiftçilik yapan Kaya'nın, Ankara'dan getirerek deneme amacıyla bahçesinde ektiği tohumdan elde ettiği yaklaşık 100 kilogramlık kabak görenleri şaşırtıyor. Kaya,kardeşinin arkadaşı aracılığıyla getirdiği tohumdan elde ettiği bal kabağının görenlerin dikkati çektiğini söyledi. Bölgede bu büyüklükte kabağın çok görülmediğini belirten Kaya, "Görenler çok şaşırıyor. Gelecek sene de aynı tohumu ekmeyi düşünüyorum. Kabağı kurutup evimde sergileyeceğim." dedi. Kaynak: AA / Güncel Uğur Kaya Hakkari Ankara Güncel Haberler

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