Yüksekova'da "Kütüphane Haftası" etkinliği düzenlendi

Yüksekova'da Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiir okudu ve kompozisyonlar sundu. 'Kitap Kurdu' yarışmasında dereceye girenlere hediyeler teslim edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiirler ve kompozisyonlar okudu.

Hafta kapsamında yapılan "Kitap Kurdu" yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri Kaymakam Mustafa Akın tarafından verildi.

Akın, programın ardından kitap sergisini gezdi.

Programa Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Sinan Yıldız, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Ziya Kızılboğa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Engin öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven
