Hakkari Yüksekova'da kar nedeniyle kapanan Göllerbaşı Üs Bölgesi yolu 3 günde açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle Göllerbaşı Üs Bölgesi yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekiplerinin 3 günlük çalışmasıyla kardan temizlenen yol yeniden açıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Göllerbaşı Üs Bölgesi yolu, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin 3 günlük çalışmasıyla yeniden açıldı.
İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle üs bölgesine ulaşımı sağlayan yol kapandı.
İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Bölgede zorlu şartlarda çalışan ekipler, 3 gün süren çalışmanın ardından yolu kardan temizleyerek ulaşıma açtı.
Kaynak: AA