Hakkari-Van kara yolundaki alternatif güzergahta inşa edilen ikinci panel köprü de açıldı

Hakkari'de 13 Nisan'da meydana gelen heyelan sonucu kapanan Hakkari-Van kara yolunda, Milli Savunma Bakanlığı ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen ikinci panel köprü de trafiğe açıldı. Alternatif güzergahta trafik akışı rahatladı.

Hakkari'de meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan Hakkari-Van kara yoluna açılan alternatif güzergahta Milli Savunma Bakanlığınca inşa edilen panel köprünün yanında Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan ikinci panel köprü de trafiğe açıldı.

Merkeze bağlı Akçalı köyü mevkisinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelan sonucu yolun kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Tatlı köyü mevkisinde yapılan 2,5 kilometrelik alternatif yol ile Milli Savunma Bakanlığının Zap Suyu'nun üzerinde kurduğu panel köprünün tamamlanmasıyla söz konusu güzergahtan kontrollü geçişler başlatıldı.

Güzergahın gidiş geliş şeklinde kullanılması için Mehmetçiğin inşa ettiği köprünün yanına Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından da kurulan köprüde de çalışmalar tamamlandı.

Ekiplerin yaptığı kontrollerin ardından köprünün geçişlere açılmasıyla bölgede trafik akışı daha rahat sağlandı.

Devlet Su İşleri ekipleri de söz konusu noktadaki Zap Suyu'nun kenarında tahkimat çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
