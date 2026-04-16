Haberler

Hakkari-Van kara yolu heyelan nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari Valiliği, Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle artan akıntı ve riskler sebebiyle güzergahın geçici olarak araç trafiğine kapatıldığını duyurdu. Valilik, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Hakkari-Van 400-36 Devlet Yolu'nun 39. kilometresinde Akçalı mevkisinde heyelanın yaşandığı bölgede akıntının arttığı, riskin büyüdüğü ve yolda çökmelerin oluştuğu ifade edildi.

Bu nedenle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla söz konusu güzergahın geçici olarak tüm taşıt trafiğine kapatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili kurumlarımız tarafından bölgede gerekli güvenlik, teknik inceleme ve alternatif güzergah oluşturma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yolun yeniden ulaşıma açılmasına ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Vatandaşlarımızın yetkili kurumlar tarafından yapılacak açıklama, uyarı ile yönlendirmelere riayet etmeleri önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

