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Hakkari Valisi Ali Çelik, şehit güvenlik korucusunun ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, şehit güvenlik korucusu Faruk Çiftçi'nin ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Çelik, aile bireyleriyle iftar yaparak, şehidin eşi ve çocuklarının taleplerini dinledi. Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirten Çelik, aile bireylerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Aile bireyleri de Çelik'in ziyaretinden memnuniyetlerini dile getirdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, şehit güvenlik korucusu Faruk Çiftçi'nin ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, Çiftçi'nin ailesini ziyaret ederek, aile bireyleriyle iftar yaptı.

Sohbet ettiği şehidin eşi ve çocuklarının taleplerini dinleyen Çelik, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, aile bireylerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Aile bireyleri de Çelik'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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