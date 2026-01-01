Hakkari Valisi Çelik, yılbaşı gecesi görevli personelin yeni yılını kutladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yılbaşı gecesi görevli olan personeli ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ile polis kontrol noktaları ile Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Polis ekipleri ve jandarma personeliyle bir araya gelen Çelik, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı, başarılar diledi.

Güvenlik önlemlerine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi alan Çelik, yılbaşı gecesinde kent genelinde yaklaşık 2 bin personelin görevlendirildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim ayaklarınıza taş değdirmesin." dedi.

Beraberindekilerle daha sonra Hakkari Devlet Hastanesine giden Çelik, sağlık personeli ve servislerde tedavi gören hastalarla sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

Ardından Karayolları 114. Şube Şefliği ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Çelik, bir araya geldiği personelin yeni yılını tebrik etti, 2026'nın sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.