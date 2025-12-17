Haberler

Hakkari Valisi Çelik'ten AFAD İl Müdürlüğüne ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AFAD İl Müdürlüğü'nü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ziyaret etti. Burada, afet ve acil durum hazırlıkları hakkında bilgilendi ve AFAD'ın risk azaltma faaliyetlerinin önemine değindi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Çelik, AFAD İl Müdürlüğüne kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdi.

İl Müdürü Erhan Kanat ile bir araya gelen Çelik, il genelinde yürütülen afet ve acil durum hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AFAD'ın olası deprem, sel, çığ ve heyelan gibi afetlere karşı yürüttüğü risk azaltma faaliyetlerinin önemine değinen Vali Çelik, kurumlar arası koordinasyonun afet yönetimindeki belirleyici rolüne vurgu yaptı.

Acil durumlarda hızlı ve etkin müdahale için personel eğitiminin, teknik donanımın ve lojistik altyapının sürekli geliştirilmesi gerekliliğini belirten Çelik, "Afet ve acil durumlarda canla başla görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına AFAD'ın yürüttüğü her çalışmaya destek vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
