Hakkari Üniversitesi'nde Bilim İletişimi Ofisi Açıldı

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Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılan proje çerçevesinde Hakkari Üniversitesi'nde kurulan Bilim İletişimi Ofisi, toplumsal faydayı göz önünde bulundurarak hizmete açıldı. Rektör Prof. Dr. Musa Gençcelep, ofisin bilimsel çalışmaların toplumla buluşmasını hedeflediğini vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan proje kapsamında Hakkari Üniversitesi bünyesinde kurulan Bilim İletişimi Ofisi, törenle hizmete açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin merkezi kütüphane hizmet binasının 2. katında düzenlenen açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Musa Gençcelep, hizmete sunulan ofisin toplumsal faydayı önceleyen bir anlayışla kurulduğunu söyledi.

Türkiye'de yükseköğretim alanında yaşanan dönüşüm ve değişim sürecinde, bilimsel çalışmaların toplumla buluşturulması ve topluma yönelik projelerin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Gençcelep, "Bu ofis, bu vizyon doğrultusunda hizmet verecektir. Önümüzdeki süreçte öğrencilerimizin bu ofisi ziyaret etmeleri ve burada yürütülecek çalışmalardan faydalanmaları kendileri için önemli bir kazanım olacaktır." dedi.

Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hazal Yüksekkaya da katılımcılara ofisin kuruluş amacı ve yapılacak faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Açılışa, Genel Sekreter Senar Hatim, dekanlar, akademisyenler ve kurum personeli katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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