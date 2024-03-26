Hakkari Şemdinli Kaymakamı Okulları Ziyaret Etti

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ile Yavuz Sultan Selim ve Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'na giden Ateş, öğretmen ve öğrencilerin taleplerini dinledi, başarı dileğinde bulundu.

Her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten Ateş, "İdarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için tüm imkanları seferber ediyoruz." dedi.

Ateş, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla öğrencileri bilgilendirdi, broşür dağıttı.