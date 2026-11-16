Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hakkari Şemdinli'de jandarma operasyonunda 23 kilo 36 gram uyuşturucu ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Çatalca köyü Soğuksu mezrası mevkisinde düzenlenen operasyonda 2 çuval içinde 23 kilo 36 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun 21 kilo 43 gramı sentetik, 1 kilo 993 gramı eroin çıktı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 23 kilo 36 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Çatalca köyü Soğuksu mezrası mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 çuval içinde 21 kilo 43 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 993 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA
Fiorentina, Galatasaray'ın gündemindeki Oulai için kararını verdi

Transferde kara haber İtalya'dan geldi

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman isim kızılcığın faydalarını tek tek saydı! Uyku detayı dikkat çekti

Nelere iyi geldiğini bilseydiniz evinizden eksik etmezdiniz
Suudi Arabistan'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı23

Ülkenin başkentinde kabus gecesi! Füzeler art arda indi
Kadir İnanır'ın banka hesabındaki para ortaya çıktı! 60 milyon TL iddiası15

Kadir İnanır'ın banka hesabı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklatır
Ünlü fenomen dudak dolgularını eritmek istedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Fenomenin verdiği karar pahalıya patladı
Ormanlık alana atılan koltuktan parçalanmış erkek cesedi çıktı

Ormanlık alana atılan koltuktan vahşet çıktı! Yarısı yok

Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli polisten çarpıcı ifade: 'Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin' denildi

Şüpheli polis anlattı! 'Aileye bilgi vermeyin' talimatı
Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler

Genç doktor Pelin'in şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler